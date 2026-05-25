Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

João Ricardo e Liliana em grande discussão: «Já pedi desculpa, está calada!»

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo e Liliana entram numa grande discussão e troca de acusações. 

Isto acontece após uma gala de emoções fortes, que começou com um frente a frente entre Sara e Hugo, em que os dois pediram justificações um ao outro. Depois, Sara foi confrontada com o que sente por João Ricardo e este viu tudo no confessionário.

Afonso foi o primeiro concorrente a ser salvo pelo público, já Ana foi a concorrente menos votada e que acabou por isso a ser expulsa na gala deste domingo. Importa ainda referir que João Ricardo venceu a prova de imunidade e esta semana não pode ser nomeado.

 

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Liliana e Nufla têm longa conversa. Veja as revelações surpreendentes
15:45

Liliana e Nufla têm longa conversa. Veja as revelações surpreendentes

02:48
Nufla e Liliana resolvem mal-entendidos e Liliana assume: «Não estive bem, não estive»
01:49

Nufla e Liliana resolvem mal-entendidos e Liliana assume: «Não estive bem, não estive»

02:26
Caos instalado na casa: Liliana e Sara discutem. Afonso e Pedro também atacam Liliana
05:15

Caos instalado na casa: Liliana e Sara discutem. Afonso e Pedro também atacam Liliana

02:11
João Ricardo em confronto com Afonso e Pedro Jorge: «Vocês não me deixam falar»
01:23

João Ricardo em confronto com Afonso e Pedro Jorge: «Vocês não me deixam falar»

02:06
Liliana diz que está «num bando de mentirosos» e Pedro exalta-se: «És incoerente, és mentirosa»
02:11

Liliana diz que está «num bando de mentirosos» e Pedro exalta-se: «És incoerente, és mentirosa»

02:03
Nufla e Liliana discutem e Afonso acusa: «A Liliana é incoerente». Pedro concorda: «Devia ter vergonha»
06:10

Nufla e Liliana discutem e Afonso acusa: «A Liliana é incoerente». Pedro concorda: «Devia ter vergonha»

02:01
Mais Vídeos

Mais Vistos

Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Hoje às 00:16
Nada será como antes: Estes são os concorrentes do Secret Story - Desafio Final

Nada será como antes: Estes são os concorrentes do Secret Story - Desafio Final

26 abr, 22:18
Quem foi o expulso da semana? Cristina Ferreira anuncia quem abandona a casa. E há reações que saltam à vista
06:07

Quem foi o expulso da semana? Cristina Ferreira anuncia quem abandona a casa. E há reações que saltam à vista

Hoje às 00:10
Barraco em estúdio! Norberto pega-se com Catarina Miranda após salvação da namorada
04:15

Barraco em estúdio! Norberto pega-se com Catarina Miranda após salvação da namorada

Hoje às 00:04
Sabia que Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo, que também entrou num reality da TVI? Recorde tudo em fotos

Sabia que Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo, que também entrou num reality da TVI? Recorde tudo em fotos

22 mai, 19:29
Ver Mais

Notícias

Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Hoje às 00:22
Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Hoje às 00:16
Sara e Hugo enfrentam-se num frente a frente onde foram pedidas muitas justificações: «Usaste como objeto sexual...»

Sara e Hugo enfrentam-se num frente a frente onde foram pedidas muitas justificações: «Usaste como objeto sexual...»

Ontem às 22:55
Cristina Ferreira ficou fascinada com este look de uma concorrente. E tudo por causa de um detalhe inesperado

Cristina Ferreira ficou fascinada com este look de uma concorrente. E tudo por causa de um detalhe inesperado

Ontem às 22:06
Segredos, confrontos e expulsão: Saiba o que esperar da Gala do Secret Story – Desafio Final desta noite

Segredos, confrontos e expulsão: Saiba o que esperar da Gala do Secret Story – Desafio Final desta noite

Ontem às 20:08
Ver Mais Notícias

Opinião

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

22 mai, 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

Ontem às 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»
05:13

Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

20 mai, 19:37
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Hoje às 00:22
Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Ontem às 20:01
Algumas horas em televisão foram o suficiente para querer mudar tudo. Veja a transformação de Fábio Daniel

Algumas horas em televisão foram o suficiente para querer mudar tudo. Veja a transformação de Fábio Daniel

Ontem às 19:48
Seis meses depois da separação, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre voltam a surgir juntos. Saiba o que os mantém unidos

Seis meses depois da separação, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre voltam a surgir juntos. Saiba o que os mantém unidos

Ontem às 19:31
De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes

De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes

Ontem às 19:06
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Ontem às 20:01
De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes

De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes

Ontem às 19:06
Picardia na lavandaria. João Ricardo e Sara lançam indiretas um o outro: «Era para ver se desistias»
02:03

Picardia na lavandaria. João Ricardo e Sara lançam indiretas um o outro: «Era para ver se desistias»

Ontem às 13:59
Ambiente de festa. Concorrentes transformam a casa numa pista de dança viral
01:19

Ambiente de festa. Concorrentes transformam a casa numa pista de dança viral

Ontem às 13:11
«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

23 mai, 13:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Ontem às 19:42
O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

23 mai, 19:20
Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

23 mai, 17:53
Sónia Jesus assume que continua "apaixonada" por Vitó Soares... e fala sobre possível reconciliação!

Sónia Jesus assume que continua "apaixonada" por Vitó Soares... e fala sobre possível reconciliação!

23 mai, 17:35
Ex-concorrente de reality show da TVI esteve no iate de Cristiano Ronaldo. E temos imagens

Ex-concorrente de reality show da TVI esteve no iate de Cristiano Ronaldo. E temos imagens

22 mai, 14:48
Ver Mais Outros Sites