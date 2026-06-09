João Ricardo e Pedro Jorge num confronto cara a cara! Veja as imagens completas

No Secret Story - Desafio Final, a tarde tinha tudo para ser tranquila no jardim, até que começa mais uma discussão. Pedro Jorge fala de Gonçalo Quinaz e deixa Liliana e João Ricardo em choque. Este foi o ponto de partida para um confronto cara a cara entre João Ricardo e Pedro Jorge, que trocaram feias acusações sobre edições anteriores do programa.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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