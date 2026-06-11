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João Ricardo e Pedro Jorge surpreendidos com o que Afonso escondia na mala

O Especial do Secret Story – Desafio Final ficou marcado por um momento que nenhum dos concorrentes dentro da casa esperava: uma expulsão a meio da semana. Afonso Leitão foi o menos votado pelo público, com apenas 17% dos votos, sendo assim o escolhido pelos portugueses para abandonar o programa.

Minutos depois, a pedido da Voz, João Ricardo e Pedro Jorge abriram a mala do agora ex-colega para arrumarem toda a sua roupa e entregá-la no confessionário, quando foram surpreendidos pelo que Afonso escondia no seu interior.

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
    
MARISA SUSANA – 761 20 20 14
SARA – 761 20 20 16
LILIANA – 761 20 20 17

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