No Secret Story, João Ricardo e Sara entram em clima de picardias no quarto. Num momento descontraído e a sós, os concorrentes brincam um com o outro: «Já tens borboletas?».
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João Ricardo e Sara em clima de picardias no quarto: «Já tens borboletas?»
- Há 58 min
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