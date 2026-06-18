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João Ricardo e Sara em picardia: «Dá opiniões, se calhar não nos sítios certos»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, João Ricardo e Sara voltam a envolver-se em picardia, depois de assistirem a imagens de uma dinâmica.

Saiba o que aconteceu:

Numa nova dinâmica, a Voz pergunta quem é o caranguejo da Casa, aquele que foge aos problemas e que se camufla. Leandro atribui o caranguejo a Pedro e justifica a sua escolha, afirmando que o colega tem o hábito de se proteger através de outras pessoas. O concorrente considera que, neste momento, Pedro se está a escudar em Sara, recordando que, anteriormente, também assumiu essa postura com Flávia e Luzia.

Pedro discorda da análise e garante que estão a fazer uma leitura completamente errada da situação. No entanto, João Ricardo intervém e defende que a interpretação de Leandro está correta.

Sara acaba por elogiar a justificação do concorrente, concordando com a ideia de que tem sido uma espécie de “sombra” de Pedro, admitindo que a explicação lhe fez sentido. João Ricardo aproveita ainda para recordar que, na noite anterior, Sara voltou a dar algumas dicas a Pedro, considerando que a concorrente o ajuda ao fornecer-lhe argumentos para se expressar no jogo.

Por sua vez, Sara sublinha que tem uma voz ativa dentro da casa e que as suas intervenções fazem parte da sua participação no jogo. Em resposta, Leandro insiste na sua opinião e atira que Pedro sempre procurou apoiar-se em concorrentes com maior protagonismo e mais ativos na dinâmica da casa.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16

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