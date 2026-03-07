João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»

No Em Família, com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, recebemos João Ricardo, ex-concorrente do Secret Story 8 e atual comentador da TVI. João Ricardo recordou a sua participação no programa e, ao rever as suas imagens na casa, acabou por se emocionar e agradecer aos apresentadores pelo momento. Deixou também uma mensagem de carinho a Leomarte.