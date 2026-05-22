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João Ricardo entra em confronto com Catarina por causa de Sara: «Atitude kamikaze para não ficares esquecida»

No Secret Story - Desafio Final, Sara vai para a Ilha da estratégia, no entanto até podia ir para a Ilha da Verdade. Catarina afirma que a Ilha que mais a caracteriza consoante a estratégia é mesmo esta, pois ela sabe como foi o outro programa e veio muito mais ponderada e sabe a quem se juntar. Sara diz que esteve um dia lá fora e “fez tudo”.  João Ricardo afirma que as palavras de Catarina não fazem sentido, tem estado numa atitude kamikaze pois sabe que vai sair no Domingo. Acrescenta que tem de pensar 10 vezes antes de falar.  

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

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