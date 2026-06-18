João Ricardo exalta-se com Pedro Jorge depois de acusações de homofobia: «Se este senhor ganha este reality show...»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, o clima ficou bastante tenso quando os concorrentes assistiram a imagens polémicas de Pedro Jorge, a acusar João Ricardo de ter sido homofóbico com Leandro. João Ricardo reage a tudo com raiva e revolta.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16