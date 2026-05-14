João Ricardo fala de máscaras no jogo e atira farpas aos colegas

A nova “aula” de João Ricardo voltou a agitar a casa. Entre reflexões sobre autenticidade, coragem e emoções, o concorrente deixou elogios a Afonso, mas também críticas diretas a Daniela.

João Ricardo volta a assumir o papel de “professor da Malveira” e dedica a sua nova aula ao tema “quem é real?”. Durante a dinâmica, Daniela admite que não consegue ser 100% genuína dentro da casa, explicando que mostrar demasiadas emoções pode acabar por ser usado contra si pelos colegas.

Perante a partilha da concorrente, João Ricardo defende que quem coloca em causa as lágrimas de outra pessoa acaba por dizer mais sobre si próprio do que sobre quem está emocionado. O concorrente acrescenta ainda que, para criar uma ligação verdadeira com o público cá fora, é essencial jogar sem máscaras nem “capas”.

A aula segue depois para o tema da coragem e João Ricardo escolhe Afonso como o concorrente mais corajoso da casa. Segundo explica, o colega tem trazido assuntos do exterior para dentro do jogo e está, neste momento, a “calcular a rota” para encontrar força para continuar.

No final da dinâmica, João Ricardo deixa ainda uma crítica a Daniela, afirmando que à concorrente falta coragem para se expor mais dentro da casa.