João Ricardo fala em «desilusão» e expressão polémica deixa Sara em choque

Os nomeados dirigem-se pela última vez ao Terminal da Casa dos Segredos e são desafiados a revelar quem expulsariam da casa. Sara escolhe João Ricardo e justifica a decisão com a postura do colega nas últimas situações.

Na opinião da concorrente, João Ricardo tem estado demasiado reativo e na defensiva, não tem sabido lidar com os acontecimentos da melhor forma e tem demonstrado muito pouco poder de encaixe.

Em resposta, João Ricardo devolve o bilhete a Sara e admite que a colega foi a sua maior desilusão dentro da casa. Ainda assim, faz questão de ressalvar que não acredita que Sara «seja este monstro todo».

A palavra «monstro» apanha Sara de surpresa, que se mostra imediatamente chocada com a expressão utilizada. João Ricardo pede-lhe para não interpretar as suas palavras de forma tão literal, mas os ânimos exaltam-se de imediato e os dois acabam envolvidos numa discussão intensa perante os restantes colegas.