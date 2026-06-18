João Ricardo faz confissão privada a Marisa Susana: «Apesar de eu meter um sorriso...»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa continua a entrega das máscaras e oferece a vermelha a João e explica-lhe que na sua opinião deu-se a conhecer apenas de forma superficial na Casa. O lesado discorda e partilha que sempre que entra num reality show, tem de ser real. Os dois debatem as palavras de Leandro no último Especial e João reforça que foi uma enorme falta de respeito. Marisa finaliza ao dizer que João não consegue ser amigo de ninguém e João diz que Marisa não o conhece. Veja tudo.

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SARA - 761 20 20 16

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