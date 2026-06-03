João Ricardo foi salvo em primeiro e picou Pedro Jorge: «Estás com azia?»

Após a salvação de João, este pergunta a Pedro Jorge se precisa de medicação para a azia, mas o concorrente opta por não responder. Pouco depois, Sara parabeniza João, mas Afonso diz que esperava algo mais efusivo. Sara diz que não o fez porque João acabou de meter palavras na boca dela, quando disse que ela achava Pedro um grande jogador. Os dois entram num bate boca, com João a acusá-la de ter palas em relação a Pedro e de andar às cavalitas. Em confessionário, Sara mostra-se enervada com a opinião e diz não ter pacto com ninguém e que não tem qualquer problema em dizer o que pensa sobre quem quer que seja. João mostra-se muito irritado, acusa-a de ser fã de Pedro Jorge e, em confessionário, acusa-a de estar cega e que sente uma “paixão platónica” por Pedro.