João Ricardo indignado depois do Especial: «Depois do que me fizeram hoje no direto...»

No Secret Story - Desafio Final, no exterior da casa, João Ricardo conversa com Leandro e Liliana sobre o que aconteceu durante o Especial, em que a sua aproximação e alegado interesse em Sara voltaram a ser temas de conversa.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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