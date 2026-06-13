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João Ricardo intervém em discussão e lança farpa a Leandro: «Agora já te dá jeito concordar com os outros»

No Secret Story – Desafio Final, Leandro, Pedro Jorge e Marisa Susana conversam sobre o jogo e as amizades no mesmo. Marisa fica irritada com Leandro, por este dizer que não está nada bem. João Ricardo intervém e acusa o colega de concordar com os outros, agora que lhe dá jeito.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

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