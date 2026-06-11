João Ricardo lança farpa a Leandro: «Dizes que não andas atrás do Pedro, mas tem sido dia após dia...»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes tiveram mais uma dinâmica, onde embarcaram numa viagem especial. À vez, cada concorrente teve de escolher um colega para cada destino, alguns deles bem mordazes e que definem as relações que estabeleceram dentro da casa. Veja quais foram as escolhas de Leandro. Veja tudo.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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