João Ricardo lança mentira provocadora e mexe com Liliana no jogo

Depois da Gala, João Ricardo volta a abordar Liliana sobre uma alegada estratégia de jogo com Leandro. A concorrente nega qualquer combinação e desafia a produção a mostrar as imagens.

Mais tarde, em Confessionário, João Ricardo admite que tudo não passou de uma provocação e assume que não ouviu qualquer conversa. Ainda assim, o clima entre os dois mantém-se carregado de ironia, com ambos a dizerem que querem “aprender” um com o outro, João a amar e Liliana a jogar.

A conversa segue com uma troca de provocações, quando João Ricardo questiona o que é necessário para vencer o Desafio Final e revela que gostava de aprender com Liliana, recordando as classificações de ambos, ele em sétimo lugar e ela em terceiro.

Sem hesitar, Liliana responde de forma direta e polémica, afirmando que, para ganhar, é preciso “fazer papel de vítima”, declaração que promete dar que falar dentro e fora da casa.