João Ricardo no centro das críticas: «Subtilmente, falas da Sara durante o dia para ser tema»

No Secret Story - Desafio Final, a Voz pergunta quem é o caranguejo da Casa, aquele que foge aos problemas e que se camufla. Bruno entrega a João e justifica que João não fala da sua relação com Sara e, não percebe a razão. Sara diz que nunca lhe pediu para não falar. Marisa diz que o João diz que nunca traz a Sara para as dinâmicas, mas há sempre conversas que ele tem com outras pessoas para que esse tema aparecer e até desabafa com o Leandro. Pedro diz que João é superficial. João entrega o caranguejo ao Leandro porque acha que ele não procura problemas, mas estes vão ter com ele.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui