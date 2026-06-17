João Ricardo perde a paciência com Leandro e afirma: «És forçado»

No Secret Story - Desafio Final, Pedro comenta com as reclusas que vai dormir e Leandro responde que “é o melhor que faz”. Os dois têm uma forte picardia e onde Pedro acusa o colega de se incoerente por se dar com Bruno. Pedro diz ainda prefere não ter amigos a ter amigos como o Leandro que lhe diz que venham os “fanáticos” dele atacá-lo que ele aguenta. Pedro questiona Leandro se considera que alguém na consciência plena quer ser seu amigo e o colega responde que sim. Pedro agradece Leandro ter vindo para mostrar quem realmente é que ele é.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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