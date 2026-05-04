João Ricardo provoca Ana e lança clima de flirt: «Posso-te levar a jantar»

João Ricardo canta enquanto toma duche, num momento mais leve na casa, mas Ana não perde a oportunidade de brincar com o colega, afirmando que cantar não é propriamente o seu ponto forte.
A conversa muda de tom quando Ana questiona João sobre o que foi fazer ao Confessionário com Sara. O concorrente evita responder diretamente e acaba por virar o jogo, perguntando se Ana está com ciúmes.
A partir daí, instala-se uma troca cheia de ironia entre os dois. João Ricardo chega mesmo a sugerir a hipótese de Ana estar apaixonada e oferece-se para almoçar com ela, prometendo vestir-se a rigor para a ocasião.
Mais tarde, em Confessionário, João Ricardo reforça o tom provocador e assume que sente ter três concorrentes “caidinhos” por si dentro da casa: Ana, Sara e Leomarte.