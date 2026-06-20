João Ricardo provoca Sara e Marisa aproxima-se para ouvir conversa privada

No Terminal da Casa, a Voz lança um novo desafio aos concorrentes: trocar um dos nomeados por outro colega da casa. João Ricardo e Bruno não hesitam e escolhem Pedro.

Do lado de fora do Cubo, Pedro admite que tem a sensação de que os colegas estão a falar sobre ele. Perante a desconfiança, Marisa sugere que o concorrente bata à porta e entre para perceber o que se está a passar.

Já Sara opta por não revelar quem escolheria para substituir um dos nomeados. A atitude leva João Ricardo a atirar uma provocação: «Olha, amuou, não trouxe chucha». Ao ouvir o comentário, Bruno intervém de imediato e pede que haja respeito.

Pouco depois, Sara senta-se isolada dos restantes colegas, enquanto João Ricardo se dedica a arrumar os sofás do jardim. Entre risos, Marisa comenta que o concorrente entrou em modo «Querido, Mudei a Casa».

Entretanto, Pedro aproxima-se de Sara e pergunta-lhe qual foi a justificação de João Ricardo para a ter escolhido. Atentos à conversa, Leandro e João Ricardo tentam perceber o que está a ser dito. Em voz baixa, Sara responde apenas que João Ricardo estava desiludido.

A troca de palavras não passa despercebida a Marisa, que atira que Sara não pode sussurrar. A concorrente nega que estivesse a falar em segredo e a colega decide aproximar-se para tentar ouvir melhor a conversa, alimentando ainda mais a tensão instalada na casa.