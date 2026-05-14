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João Ricardo reúne Sara, Liliana e Marisa Susana e almoço acaba em tensão

O almoço promovido por João Ricardo prometia momentos de descontração, mas acabou marcado por críticas, desilusões e até um pequeno confronto entre concorrentes.

João Ricardo decidiu convidar as suas três “melhores alunas” para um almoço especial: Sara, Liliana e Marisa Susana. Contudo, o ambiente rapidamente deixou de ser tranquilo e deu lugar a várias provocações e trocas de argumentos.

Logo no início da conversa, Liliana afirma que o “professor” está cheio de dúvidas e que precisa das alunas para conseguir brilhar dentro da casa. A declaração não passa despercebida e Marisa Susana reage de imediato, acusando as colegas de serem ingratas. Sara não concorda com a crítica e acaba por protagonizar um pequeno bate-boca com a concorrente.

Durante o almoço, Liliana admite ainda estar muito desiludida com Flávia, sobretudo devido a toda a situação envolvendo Pedro Jorge. João Ricardo também aproveita para falar sobre alguns colegas e confessa ter ficado desiludido com Pedro, defendendo que o concorrente tem um jogo muito baseado no contra-ataque.

O concorrente aponta igualmente críticas a Leandro, explicando que esperava mais dinamismo e energia da parte do colega nesta fase do jogo.

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