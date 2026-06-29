No “Dois às 10”, João Ricardo revela detalhes da conversa que teve com Sara na grande final do “Secret Story – Desafio Final”.
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João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”
- Dois às 10
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