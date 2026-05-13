João Ricardo sai em defesa de Sara e acaba a discutir com Luzia: «Não é sobre ti»

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, Nuno Eiró faz uma ligação em direto, para uma nova dinâmica na casa com as nomeadas. Leandro arrasa Sara perante todo o grupo, sendo a sua escolha para expulsar do programa. Deseguida, João Ricardo confronta o colega e pede-lhe justificações sobre as acusações que dirigiu a Sara. Luzia intervém e ambos acabam a discutir.
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