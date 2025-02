No «Dois às 10», João Ricardo, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», esteve no programa para uma conversa sobre a sua participação no reality show. O ex-concorrente falou abertamente sobre os seus defeitos, assumindo ser «arrogante», «presunçoso» e «teimoso», e como esses traços da sua personalidade o afetaram dentro da casa.

