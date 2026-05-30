João Ricardo tenta impressinar Sara... com piropos em alemão! O momento é de chorar a rir

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana dá uma aula de alemão a Leandro e João Ricardo, que se mostra muito interessado porque quer «impressionar» Sara. Veja tudo.
Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Leandro - 761 20 20 11
Sara - 761 20 20 16
Catarina - 761 20 20 19
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