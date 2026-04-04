João sobre postura de Eva no Secret Story: «Estávamos de coração apertado»

O programa Em Família deste sábado, dia 4 de abril, com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, foi marcado pela inauguração do seu jardim de primavera e a preparação dos tradicionais ovos da Páscoa, num ambiente que junta tradição, família e boa disposição.

Recebemos João Santos, conhecido como o “golden boy”, que foi o sétimo concorrente a abandonar o Secret Story 10, no último domingo. O ex-concorrente fez um balanço da sua experiência no reality show, falou sobre o carinho que tem recebido do público e abriu o coração sobre o seu percurso profissional, falando ainda do sonho de um dia integrar a WWE.

João comentou também os acontecimentos mais recentes dentro da casa, partilhando a sua visão sobre a postura de Eva desde a sua saída do programa, numa análise que promete não deixar ninguém indiferente.