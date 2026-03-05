Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Lágrimas de raiva e ameaças. «Plantas» têm ataque de fúria: «Vou partir isto»

No Secret Story 10, Diana Dora e Diogo mostram-se furiosos após serem considerados, pelo público, as maiores plantas do programa. Enquanto Diana chora, Diogo faz ameaças: «Vou partir isto». 

Veja o vídeo.  

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

  • Há 2h e 32min
