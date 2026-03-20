Lágrimas: Diogo afasta Eva em momento emocionante e aproximação a Ariana dá que falar

Na Secret Story 10, o ambiente torna-se carregado de emoção quando os concorrentes recordam os pais, levando Diogo a não conseguir conter as lágrimas e a afastar-se para o jardim. Ariana segue-o para o confortar e os dois acabam por se manter próximos nesse momento mais sensível. Mais tarde, já de volta, Eva tenta abraçar o namorado, mas é rejeitada, o que intensifica ainda mais o clima emocional. No confessionário, visivelmente abalada, Eva desabafa sobre a dor de não conseguir estar próxima de Diogo. Enquanto isso, no jardim, Diogo e Ariana continuam juntos, entre abraços e uma cumplicidade que não passa despercebida.