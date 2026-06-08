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Lágrimas e tensão. Estas foram todas as reações à expulsão de Flávia Monteiro

No Secret Story - Desafio Final, Cristina Ferreira anuncia qual o concorrente expulso da Casa. Ao sair do jogo, Flávia deixa uma mensagem para Pedro Jorge.

Com uma expulsão decisiva, convidados especiais e uma noite inspirada nos Santos Populares, a gala deste domingo, 7 de junho, do Secret Story – Desafio Final agitou a casa mais vigiada do país. Além de ficar a conhecer o concorrente que abandona o jogo entre Flávia, Leandro, Marisa Susana e Liliana, os residentes foram surpreendidos com a participação de Teresa Silva, Márcia Soares, Gonçalo Quinaz e Marcelo Palma, convidados pela Voz para entrar na casa e, ao que tudo indica, mudar o rumo da competição. A poucas semanas da grande final, esperam-se emoções fortes, reviravoltas e momentos inesperados.

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

  • Há 2h e 44min
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