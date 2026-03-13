Lavada em lágrimas: Liliana recebe chorrilho de críticas dos colegas e acaba a chorar sozinha no confessionário

No Secret Story 10, a Voz pede aos concorrentes que façam uma avaliação sincera sobre quem consideram ser o colega que mais se preocupa com a união dentro do próprio grupo e, no grupo oposto, aquele que menos se preocupa. Norberto aponta o nome de Liliana, relembrando o comentário que fez sobre o seu grupo ter perdido a prova de resistência, sentindo que Liliana lhes apontou a derrota devido à personalidade que têm. Ricardo intervém para dizer que apesar do grupo de Liliana ter vencido a prova, há pessoas que não ganharam carácter e, para si, discutir com Liliana é uma perda de tempo. A certa altura, Norberto questiona o que pensa Liliana acerca de Catarina e Liliana diz gostar da concorrente, mas espera que ela não se perca nas companhias, relembrando o momento em que Catarina assumiu sentir-se na sombra de Sara. O assunto muda para Ariana e Ricardo João sente que a hospedeira é manipulada por Liliana. Ariana nega, mas Ricardo João mantém a sua ideia. No confessionário, Liliana chora devido a tudo o que lhe é apontado e diz a Ricardo João que se vai arrepender das suas palavras.