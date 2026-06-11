Leandro apaixonado por Bruno? Eis a teoria de Marisa Susana

No Secret Story – Desafio Final, Marisa provocou Leandro lembrando que antigamente mal o tolerava e que agora anda próximo de Bruno. Sugeriu que só faltava um abraço entre os dois e os colegas entraram na brincadeira, com Bruno a gritar que Leandro é o seu "grande amor". Marisa aproveitou para revelar que já suspeitou de uma eventual paixão da parte de Leandro, mas Bruno não levou a piada com bom humor, considerando as insinuações graves.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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