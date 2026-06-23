Leandro crítica Catarina Miranda após fim do namoro com Afonso: «Se queria esse género de exposição...»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes foram surpreendidos com uma visita de Cristina Ferreira. Durante o momento, todos assistem a imagens daquilo que se passou no mundo nos últimos tempos; inclusive o fim da relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão.
Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.
Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15