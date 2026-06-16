No Secret Story - Desafio Final, Leandro canta uma canção bastante provocadora a Marisa Susana e a concorrente passou-se. Marisa acredita que Leandro tenha aprendido essa estratégia de provocação com Bruno, e Sara refere que Leandro se está a tornar "chato".
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Leandro dedica canção provocadora a Marisa Susana e as reações não se fizeram esperar: «Aprendeu com o...»
- Secret Story
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