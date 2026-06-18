Leandro dispara para Pedro Jorge: «Vai empurrando as pessoas para levarem com as balas por ele»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro dá o caranguejo a Pedro e diz que o colega se escuda noutras pessoas para se proteger. Afirma que neste momento está a fazer isso com a Sara, mas recorda que já o fez com Flávia ou Luzia. Pedro diz que estão a fazer uma leitura completamente errada e João responde que está certa. Sara elogia a justificação de Leandro ao chamar-lhe “sombra” de Pedro e assume que a justificação fez-lhe sentido. João relembra que ontem a Sara voltou a dar dicas a Pedro e que Sara só ajuda Pedro ao dar-lhe argumentos para falar. Sara relembra que tem uma voz ativa no jogo e Leandro responde que Pedro sempre se agarrou a vozes ativas.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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