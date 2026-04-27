Leandro e Afonso recordam polémica fora da casa: «Uma ida ao psicólogo não te ficava nada mal»

No Secret Story – Desafio Final, num almoço que juntou Leandro, Afonso, Diana Dora e Luzia, as emoções estiveram ao rubro. Durante o momento, Leandro recordou comentários feitos por Afonso nas suas redes sociais: «Uma ida ao psicólogo não te ficava nada mal» e «Uns morrem e outros ficam assim».

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

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