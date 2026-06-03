Leandro é implacável com o rival: «O Pedro Jorge perseguiu-me»

No Secret Story, Leandro continua a ser implacável com Pedro Jorge, com quem está em rota de colisão constante. O concorrente diz que o rival o «perseguiu» pela casa.

Veja o vídeo.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.