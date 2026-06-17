Leandro e João Ricardo aos berros. A discussão escala e o concorrente abandona

No Secret Story - Desafio Final, depois do Especial, Marisa e Sara preparam a sua jaula para a noite. Já João e Leandro discutem sobre as imagens vistas no Especial pois para João as imagens que passaram foram vergonhosas. Leandro diz para o colega se “meter a monte” caso sinta vergonha e João explica que quer aparecer quando for real e que não quer forçar imagens e vts. João insiste que Leandro é forçado, um “batanete” e acaba por abandonar a discussão a imitar as figuras de Leandro.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui