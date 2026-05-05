Leandro e João Ricardo em picardias pela manhã

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e João Ricardo trocam algumas picardias logo pela manhã. Os dois continuam com assuntos pendentes por resolver e não perdem a oportunidade de se 'picarem'.
Esta semana, há 5 novos nomeados. As votações são para salvar. Pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.
ANA – 761 20 20 02
ARIANA - 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO - 761 20 20 11
PEDRO JORGE – 761 20 20 15
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