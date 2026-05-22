Leandro e João Ricardo entram em tensa picardia: «Ódio visceral, o melão...»

No Secret Story - Desafio Final, Pedro reclama que existem pessoas deitadas há meia hora e Leandro diz que isso tem que tratar com elas. Leandro diz que a Voz é a culpada pelos ataques dos colegas agora, pois já nem têm outros argumentos. João junta-se e pergunta se começou novamente a gritaria. Os dois começam em picardia sempre no característico tom irónico de ambos, até que João lhe diz que tem de ser mais doce na forma como se dirige às mulheres, mas Leandro discorda e diz que até lhe fica mal invocar estes temas, por causa dos "bandeirismos". João diz-lhe para ficar calmo e não se enervar. Leandro diz que "calmaria falsa" não o convence e que João dá "poucachinho" dele. João imita-o gozando. João diz para Leandro esquecer o "ódio visceral e o melão visceral" que tem dentro de si.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui