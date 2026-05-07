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Leandro e Liliana falam sobre o "sonho" de vencer um reality show. Os testemunhos podem surpreender

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e Liliana falam sobre o sentimento e a conquista pessoal que é vencer um reality show. Ambos admitiram que já foi mais do que um objetivo, um sonho. Mas que esse sonho só se aplicou ao primeiro reality em que entraram. Na mesma conversa, os dois admitiram que queriame  consideravam que mereciam vencer a edição nove do Secret Story. Contudo, para um e outro, esse foi um "sonho" que ficou guardado no passado, agora, os objetivos são outros.

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