Leandro e Liliana lançam forte acusação a Pedro Jorge: «Põe em causa a religião do Leandro»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e Liliana lançam uma forte acusação a Pedro Jorge. Os dois defendem que Pedro Jorge meteu «em causa a religião» do concorrente. Pedro Jorge mostra-se incrédulo.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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