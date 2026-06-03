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Leandro e Liliana lançam forte acusação a Pedro Jorge: «Põe em causa a religião do Leandro»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro e Liliana lançam uma forte acusação a Pedro Jorge. Os dois defendem que Pedro Jorge meteu «em causa a religião» do concorrente. Pedro Jorge mostra-se incrédulo. 

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Há 1h e 41min
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