Leandro esclarece polémica com Marisa e Pedro: “Fiz duas chamadas para o Pedro”

No “Dois às 10”, recordamos a passagem marcante de um dos concorrentes que entrou na casa mais vigiada do país cheio de sonhos e expectativas, mas que acabou por ser expulso numa decisão difícil. Caio recorda os primeiros momentos dentro da casa, os laços que criou e os desafios que enfrentou, falando ainda sobre o impacto dessa saída forçada e tudo o que ficou por viver nesta experiência que prometia ser inesquecível.