Leandro faz descoberta de "milhões" e protagoniza um momento digno de meme

No Secret Story - Desafio Final, Leandro encontra no meio as árvores um trevo. Segundo os colegas, um dos mais bonitos desde o princípio da edição. O concorrente faz menção a um meme e o momento é hilariante. Veja o vídeo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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