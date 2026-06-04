Leandro indignado com postura de João Ricardo! Saiba o que aconteceu

No Secret Story - Desafio Final, Leandro mostra-se indignado com a postura de João Ricardo depois de uma situação tensa que aconteceu pela manhã.
Recorde o que aconteceu:
No Secret Story - Desafio Final, um trevo dourado da sorte surgiu misteriosamente na dispensa. João Ricardo tentou a todo o custo chegar a ele, mas Marisa Susana não se deixou ficar e tentou também conquistar o trevo. O momento acabou por correr mal, com o concorrente a tomar isto como uma provocação e Marisa a acusar o colega de a ter magoado num braço.
Minutos depois, já no jardim, João Ricardo confrontou Marisa Susana, mas Leandro meteu-se e discutiu com o colega.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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