Leandro lança acusação grave a Pedro Jorge: «Utiliza o dinheiro que tem na conta para se achar superior»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro diz que sofreu uma grande desilusão por ver Pedro Jorge na casa. O concorrente vai mais longe e afirma sobre o rival: «Desonesto, desumilde e ingrato. Utiliza o dinheiro que tem na conta para se achar superior.
Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.
Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15