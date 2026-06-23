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Sobre este vídeo

Leandro lança acusação grave a Pedro Jorge: «Utiliza o dinheiro que tem na conta para se achar superior»

No Secret Story - Desafio Final, Leandro diz que sofreu uma grande desilusão por ver Pedro Jorge na casa. O concorrente vai mais longe e afirma sobre o rival: «Desonesto, desumilde e ingrato. Utiliza o dinheiro que tem na conta para se achar superior. 

Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.

Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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  • Há 1h e 33min
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