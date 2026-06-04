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Sobre este vídeo

Leandro lança indireta para João Ricardo: «Às vezes tenho medo, são pessoas perigosas»

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana desabafa com Leandro sobre o episódio do trevo que protagonizou com João Ricardo, e que deu para o torto. O concorrente teceu algumas críticas. Veja o vídeo. 

Recorde o que aconteceu:

O Secret Story - Desafio Final viveu mais uma noite de grande tensão depois de uma provocação de Afonso Leitão, que pendurou talheres no estendal da roupa em resposta a um episódio em que Nufla deixou cuecas de molho no lavatório, situação que já tinha gerado polémica anteriormente na casa. O gesto rapidamente escalou para uma discussão intensa entre os dois concorrentes, com trocas de farpas e acusações, incluindo uma insinuação de Nufla sobre “cuecas vermelhas”, levando a um ambiente de forte tensão, à intervenção de colegas como Liliana e ao desfecho com a cantora a abandonar a conversa em lágrimas no confessionário.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

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