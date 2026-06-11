Leandro mostra-se desiludido com Marisa Susana e Liliana: «Vão buscar coisas que não lembra ao Diabo»

No Secret Story – Desafio Final, Marisa Susana apontou Liliana para o "ego" e Leandro como a sua maior "ameaça". A justificação veio com recado: apesar da amizade entre os dois, Marisa considerou que Liliana se deixa incomodar facilmente pelas opiniões do colega e acusou-o de a tratar como capacho. A troca de palavras foi inevitável, com Leandro a garantir que não tem por hábito poupar ninguém.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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