Leandro no centro da polémica. João Ricardo e Pedro Jorge não poupam as criticas ao concorrente

No Secret Story - Desafio Final, João diz para Leandro ir descansar para amanhã “forçar um pouco mais”. Os dois discutem e João acaba a imitar o Leomarte. Pedro recorda que é inconcebível para si Leandro dar-se com alguém que gozou da sua orientação sexual, fazendo referência a Bruno e Dylan. Ao ouvir a discussão de João e Leandro, diz que intervir. João afirma que Leandro é fã e uma cópia de Leomarte e Leandro responde que não é uma cópia de ninguém pois é inimitável e atira, “não sabes lidar com a diferença”.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui