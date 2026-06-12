Leandro provoca João Ricardo: «Eu sou como uma pulguinha. (…) Tens de coçar…»

No Secret Story – Desafio Final, João Ricardo tentou que Leandro virasse a página, mas o colega foi irreversível: com Pedro, o livro já está fechado. João Ricardo não concordou e pediu-lhe que recebesse o comentário com calma. A resposta de Leandro não se fez esperar, comparou-se a uma pulguinha: «dá sarna, tens de coçar».
Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
MARISA SUSANA – 761 20 20 14
SARA – 761 20 20 16
LILIANA – 761 20 20 17