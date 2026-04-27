Leandro vai contra Sara: «O que tu fizeste dava-me um bocadinho de vergonha»

No Secret Story – Desafio Final, durante a Gala de estreia, Leandro afirma que nem todos os concorrentes podem sair a ganhar. A conversa evolui quando Sara admite ter interpretado mal uma das suas palavras, ao que Leandro responde, de forma provocatória, que já sabia que ela tem dificuldade em perceber as coisas. O comentário acende os ânimos e os dois entram em confronto direto, trocando acusações sobre as suas participações anteriores no programa.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

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